Grupo Corripio reconoce a estudiantes meritorios

En un emotivo encuentro realizado en el auditorio Horacio Saviñón, de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), Grupo Corripio celebró la entrega y dedicación de los estudiantes escolares más destacados, hijos de los colaboradores de sus empresas.

“El reconocimiento que obtienen estos estudiantes es el resultado de un esfuerzo constante, disciplina y perseverancia. Para Grupo Corripio es un honor destacar este valioso mérito académico y acompañar a estos niños y jóvenes en el camino hacia un futuro próspero”, expresó María Isabel González Corripio, en representación de la Familia Corripio.

Desde el Grupo creemos que el verdadero crecimiento no se mide únicamente en cifras, sino en el impacto que dejan en las personas. Apostar por la educación es, para nosotros, la forma más poderosa de transformar vidas, abrir puertas y construir un legado que trascienda lo empresarial. Nuestro compromiso va más allá del aula: queremos ver a estos niños y jóvenes avanzar, superar desafíos y alcanzar todo lo que se propongan, añadió González Corripio.

Isis Abreu, vicepresidente de Transformación Organizacional de Grupo Corripio, agradeció a los colaboradores de la organización por su compromiso y esfuerzo.

La ejecutiva dijo que, Mérito scolar representa además un reconocimiento al respaldo que brindan a la educación de sus hijos, reflejo de su entrega y compromiso diario”, señaló.

Abreu destacó la importancia de que los estudiantes continúen enfocados en su formación académica, pero también en su desarrollo personal, alentándolos a preservar sus valores y a perseguir sus sueños.

“Estos reconocimientos nos llenan de orgullo porque evidencian los principios que nuestros colaboradores transmiten a sus hijos. El compromiso, la dedicación y el deseo de superación de estos niños y jóvenes son una muestra clara de la calidad humana que distingue al talento que forma parte de nuestras empresas”, subrayó.

El evento fue encabezado por la cuarta generación Corripio, junto a los ejecutivos de las distintas empresas participantes en el programa de premiación.

El acto que incluyó una presentación del Show Ciencia Divertida finalizó con charla “Emociones en Construcción”, impartida por la oradora Eileen Glass.

Empresas

Este año los hijos de los colabores reconocidos pertenecen a las empresas Alambres y Cables, Autos Corripio, Cereales en General, Grupo CORVI, Distribuidora Corripio, Envases Tropicales, Lanco, Manuel Corripio, Ramón Corripio, Pisos y Techados Torginol y Productos del Trópico.

