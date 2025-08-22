Un encuentro para hablar de salud y nutrición

El Club Rotario Santo Domingo, Bella Vista, realizó su tradicional “Noche de Invitados”, un espacio de compañerismo, amistad y motivación para dar a conocer el espíritu del rotarismo a familiares, amigos y relacionados.

La presidenta del Club, Rita Soriano, junto a su directiva, dieron la cálida bienvenida a los socios, amigos y relacionados, resaltando la importancia de la participación de todos para fortalecer la hermandad rotaria y la labor de servicio a la comunidad.

La actividad contó con la participación del doctor Fernández de Castro, quien al dictar la charla sobre Salud Cardiovascular, destacó la importancia del estado nutricional en el origen de las enfermedades cardiovasculares.

El especialista al abordar el tema sobre nutrición y salud, dijo que la mala nutrición es la primera causa de muerte prematura en el mundo, y un alto porcentaje de adultos presentan condiciones crónicas relacionadas con la alimentación.

Hizo énfasis en que la dieta mediterránea protege contra las enfermedades cardiovasculares, gracias a su riqueza en vegetales, frutas, granos integrales, fibras, legumbres, semillas, nueces y aceite de oliva, complementada con pescados, huevos, aves, lácteos y limitando carnes rojas, alimentos ultra procesados y dulces.

El Club Rotario Santo Domingo, Bella Vista reafirma su compromiso con la comunidad, promoviendo actividades de servicio, educación y crecimiento personal, bajo el lema “Unidos para hacer el Bien”.

Mildred Liguria Frometa y Marta Oliveira.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

José Manuel Caminero, Hilda García y Luciano Spritz.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Oscar Brea, Ingrid Chain, Martina Portalatin y José Adolfo Herrera.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Kenia Concepción, Erarte Peña y Francis Martínez..CORTESíA DE LOS ANFITRIONES