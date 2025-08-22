Autos
Dominican Motors presenta ‘Soueast’
Cóctel
- La firma automotriz trae a República Dominicana los modelos S07 y S09 con diseños confortables y elegantes.
La marca automotriz Soueast Motors fue presentada al mercado dominicano,representada por Dominican Motors, distribuidor autorizado del Grupo FrancésBernad Hayot.
La firma llega con sus dos primeros modelos: el S07 y S09, dos SUV modernos, tecnológicos y diseñados para responder a las necesidades de la nueva generación urbana.
Ashley Portes, gerente de Mercadeo de Dominican Motors y Soueast, agradeció a los aliados comerciales de Dominican Motors, una filial del Grupo Bernard Hayot (GBH), que cuenta con más de 18,000 colaboradores, con presencia en 19 países yuna trayectoria de más de 25 años en la República Dominicana a través de Carrefour.
Explicó que la marca se distribuye desde de Dominican Motors a través de una red de dealers autorizados con presencia en Santo Domingo, La Vega, Santiago y Punta Cana.