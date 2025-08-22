Los detalles del Torneo Almuerzo de Negocios

En un encuentro realizado en el restaurante La Estrofa, en Santo Domingo, los productores del multimedio Almuerzo de Negocios, José Luis Ravelo y Rafael Fernández, dieron a conocer los detalles de la 4ta edición del torneo de golf Almuerzo de Negocios.

Ravelo destacó que esta entrega será celebrada en el campo Punta Espada, de Cap Cana. y será la 4ta parada puntuable para el Tour de Campeones, a celebrarse el 23 de agosto de este 2025.

Además, resaltó que la jornada deportiva será dedicada al empresario Pedro Ureña, presidente de Petroquímicos Automotrices, por su destacada trayectoria profesional, ejemplo de trabajo tesonero y exitoso.

José Luis Ravelo, Rafael Fernández y Alejandro Jovine.Cortesia de los anfitriones.

José Manuel Izquierdo y José Manuel Torres.Cortesia de los anfitriones.

Fulvio Castellanos, Rosangel Ravelo y José Alejandro Orsini.Cortesia de los anfitriones

Daniela López y Diana Arango.Cortesia de los anfitriones.

Patricia Fernández e Ibelca Mencía.Cortesia de los anfitriones.

Rosa Gutiérrez y Karina AriasCortesia de los anfitriones

Claudio Hirujo, Ema Hirujo y Pedro Ureña.Cortesia de los anfitriones.

Alejandro Jovine, presidente de Tournament Solutions, empresa organizadora del Tour de Campeones, resaltó las sinergias que existen entre ambos eventos, que potenciarán aún más las posibilidades de networking y negocios.