La Asociación Nacional de Industrias Farmacéuticas realiza encuentro con sus miembros

La Asociación Nacional de Industrias Farmacéuticas (Anifar), entidad que agrupa a los laboratorios fabricantes de medicamentos establecidos en la República Dominicana, se introdujo de manera oficial.

Durante la presentación, los directivos de Anifar explicaron que la asociación nace con el propósito de representar y fortalecer la industria farmacéutica nacional, aportando solidez industrial y promoviendo condiciones que garanticen la continuidad operativa de los laboratorios locales. La entidad se propone ser un puente entre el sector privado y las autoridades gubernamentales, con el fin de promover políticas públicas justas, inclusivas y eficientes.

“Queremos que la industria farmacéutica sea un pilar estratégico del desarrollo nacional. No solo vela por los intereses del sector, también busca aportar acceso a medicamentos seguros y asequibles, así como contribuir a la salud pública creando empleo calificado y crecimiento económico”, expresó Iván Pérez Espinosa, presidente de Anifar.

Reconocimientos a figuras destacadas del sector

Como parte de la agnda, se rindieron dos homenajes póstumos a personalidades que realizaron aportes significativos a la industria farmacéutica dominicana. Fueron reconocidos Carmelo Aristy Rodríguez, fundador de Laboratorios Ameripharma, y el Dr. Francisco Antonio Rodríguez, fundador de la empresa farmacéutica Frank Rodríguez Jimenes.

Además, se otorgó un reconocimiento en vida al empresario Donato Peña Mirabal, presidente de Laboratorios Antillanos Edmar, en honor a su destacada trayectoria y contribuciones al sector farmacéutico nacional.

Donato Peña, Leandro Villanueva y Rufino SantosCortesía de los organizadores