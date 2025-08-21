Santo Domingo Motors presenta el nuevo Suzuki Dzire

Santo Domingo Motors y su marca Suzuki presentaron en el país la nueva generación del modelo Dzire, un sedán compacto que se reposiciona con un diseño renovado, mayor equipamiento y un innovador sistema híbrido ligero, lo cual representa un hito para el portafolio de este concesionario vehículos.

Durante el encuentro, los asistentes conocieron los detalles del nuevo Suzuki Dzire GLX, que estará disponible en el concesionario y en su red de dealers autorizados. Este modelo integra un sistema híbrido ligero Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS), que incluye un generador de arranque integrado (ISG) y una batería de iones de litio de 12V auto recargable, que mejora el rendimiento energético y reduce las emisiones (CO2).

En materia de seguridad, el nuevo Dzire incorpora seis bolsas de aire, frenos “ABS” con distribución electrónica de frenado (EBD), asistente de arranque en pendientes, barras laterales contra impacto y sistema de anclaje ISOFIX para asientos infantiles. También se destaca por su comodidad interior, con aire acondicionado digital, salida de aire y apoya brazos traseros con portavasos.

El diseño del vehículo combina líneas elegantes con una presencia robusta, integrando luces “Led” diurnas y de proyección, faros antiniebla, aros de aleación de 15 pulgadas y retrovisores eléctricos con luz direccional integrada.