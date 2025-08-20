Tata Motors presenta su gama de vehículos

Representantes de Tata Motors, uno de los grandes fabricantes de vehículos comerciales de la India, y líder global en soluciones de movilidad, presentaron las credenciales de la marca en el mercado dominicano.

Asif Shamim, director de Negocios Internacionales de Vehículos Comerciales de la firma, valoró de positivo el potencial económico de República Dominicana, el cual se alinea perfectamente con las ambiciones de crecimiento global de Tata Motors Vehículos Comerciales.

