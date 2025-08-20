Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

República Dominicana

Tata Motors presenta su gama de vehículos

Actualidad 

  • La firma se asocia con Equimax para la distribución, venta y un servicio postventa de calidad excepcional
Gabriel Tellerías y Asif Shamim

Gabriel Tellerías y Asif ShamimVíctor Ramírez/ LD

Avatar del Maritza Morillo
Maritza MorilloSANTO DOMINGO

Representantes de Tata Motors, uno de los grandes fabricantes de vehículos comerciales de la India, y líder global en soluciones de movilidad, presentaron las credenciales de la marca en el mercado dominicano.

Asif Shamim, director de Negocios Internacionales de Vehículos Comerciales de la firma, valoró de positivo el potencial económico de República Dominicana, el cual se alinea perfectamente con las ambiciones de crecimiento global de Tata Motors Vehículos Comerciales.

Mónica Singh y Erick Jiménez.

Mónica Singh y Erick Jiménez.Víctor Ramírez/ LD

Nelson Villanueva, Abbas Bohra y Remberto Gómez

Nelson Villanueva, Abbas Bohra y Remberto GómezVíctor Ramírez/ LD

Valerie Montalvo y Arup Saha

Valerie Montalvo y Arup SahaVíctor Ramírez/ LD

Laura Longo y Ricardo Schiffino.

Laura Longo y Ricardo Schiffino.Víctor Ramírez/ LD

Carla Brugal y Amelia Cabral

Carla Brugal y Amelia CabralVíctor Ramírez/ LD

Rosalía Rodríguez y Manuel Lehoux

Rosalía Rodríguez y Manuel LehouxVíctor Ramírez/ LD

Latika Grover, Amit Kumar y Rosa Donastora.

Latika Grover, Amit Kumar y Rosa Donastora.Víctor Ramírez/ LD

Tags relacionados