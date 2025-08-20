La plataforma Alcalá LAB organiza taller sobre branding para redes sociales

La plataforma Alcalá Lab, capítulo de Responsabilidad Social de la firma de moda Tania Alcalá, invitó al taller “Tu estilo, tu voz: construyendo marcas en redes”, a cargo de la experta en branding y marketing, Patricia Durán.

Además de compartir herramientas para el crecimiento profesional, el encuentro tuvo un matiz solidario: recaudar fondos para que los participantes de Alcalá LAB puedan viajar a Panamá y participar en un entrenamiento especializado, una experiencia que marcará un antes y un después en sus carreras.

En el restaurante Sarah, los invitados fueron recibidos con icónicas melodías interpretadas por el saxofonista Elvys Sepúlveda. Allí, la diseñadora Tania Alcalá, agradeció el apoyo de los presentes y explicó: “Alcalá LAB es un programa de capacitación que forma parte de la iniciativa Educando a través de la moda. Está dirigido a los apasionados del Diseño de Moda, brindándoles durante seis meses una formación integral y gratuita con talleres en áreas clave: comunicación de marca, protocolo de imagen, análisis de tendencias, finanzas para emprendedores, patronaje industrial, escalados, conceptualización creativa y la construcción del ADN de una firma de moda.

La fundadora de la iniciativa puntualizó que Alcalá LAB tiene el objetivo, “no solo de formar no solo diseñadores, sino emprendedores y futuros empresarios, capaces de desarrollar y liderar sus propias marcas en el competitivo mundo de la moda”.

Mirna de la Cruz y Anny Mireilly.Cortesía de los organizadores

Belkis Rodríguez, Margarita Feliciano y Sobeya Salazar.Cortesía de los organizadores