Una obra que resalta la vida del sacerdote José Antonio Tineo Núñez

Con profundo sentido de gratitud y esperanza, representantes de la Congregación de los Misioneros del Sagrado Corazón (MSC), junto a la familia Tineo Núñez puso en circulación el libro “Un Corazón Traspasado: Biografía humana y espiritual del Padre José Antonio Tineo Núñez, MSC (1949-1998)”.

La presentación se llevó a cabo en el auditorio del Centro León de Santiago, ante la presencia de destacadas autoridades eclesiásticas.

La invocación al Espíritu Santo fue dirigida por Héctor Rafael Rodríguez, arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, seguida por las palabras de apertura a cargo de Monseñor José Amable Durán, obispo auxiliar de Santo Domingo.

La presentación del libro fue realizada por Ángel Gomera, quien dijo que la obra nació de un trabajo colectivo, impulsado por hermanas religiosas, sacerdotes, obispos y colaboradores laicos.

El material recoge el testimonio de vida del padre del religioso a través de fuentes de primera mano, y documentos históricos recuperados de los archivos de la Congregación MSC.

“Un Corazón Traspasado” no es sólo una biografía, sino también una expresión de fe, gratitud y compromiso cristiano. A través de sus páginas se reconstruye el testimonio de un sacerdote que vivió con profunda coherencia, sembrando la semilla del evangelio desde la humildad, el silencio y el amor al prójimo.

Su vida, marcada por la entrega y la fidelidad, sigue inspirando a quienes les conocieron y, a partir de ahora, podrá tocar también a las nuevas generaciones.

Este acontecimiento ha sido vivido con gran entusiasmo por familiares, amigos, compañeros misioneros, y el pueblo creyente que reconoce en el padre José una figura cercana a la santidad cotidiana, expresa un material de prensa.

Amable Durán, Carlos Pichardo, Fanny Santana y Adalberto Tineo.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Rosalis Tineo, Rosanna Durán y Nashli Hernández.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES