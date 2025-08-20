Un nuevo espacio para el bienestar abre sus puertas en Punta Cana

Durante un encuentro realizado en sus instalaciones abrió sus puertas el centro de Bienestar Integral RSP en Punta Cana.

El acto inaugural de la nueva sucursal, ubicada en Downtown reunió a clientes, allegados y amigos de los propietarios, los doctores Margell y Candelier, Nelsy Mateo y Rafael Santos Pelegrín, quienes compartieron detalles de los servicios a ofrecen en el centro con más de 15 años de trayectoria en Santo Domingo y en La Romana.

“Este centro refleja nuestro compromiso con la excelencia, equipado con la tecnología más avanzada y respaldado por un equipo médico dedicado a su bienestar integral”, dijo Santos Pelegrín.

Explicó que abren las puertas de este nuevo espacio con la mima pasión, ética y compromiso por la medicina anti-edad, regenerativa y anti-obesidad que iniciaron el negocio.

“Llegamos a Punta Cana con la firme promesa de transformar vidas, devolver la vitalidad y potenciar su bienestar”, dijo Santo Pelegrín.

Yvette Martí y Adriana RomeroCORTESíA DE LOS ANFITRIONES