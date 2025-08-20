Cuarta edición
La gala de Premios a la Moda Dominicana
Ceremonia
- Se presentaron las colecciones de los diseñadores Luis Rivas, Diakaira Bautista, Luis Santelises, Leydi Marine, Suzelle Taveras, Manuel Febrillet, Rafael Rivero y José Texeir.
La IV edición de Premios a la Moda Dominicana se realizó en el Hotel Renaissance Jaragua, bajo la conducción de Caroline Aquino, Tania Medina, Alex Marcias y Mayra Delgado. La alfombra estuvo a cargo de Marielle A. Puello y Lowensky Natera.
El Gran Galardón fue entregado por Stalin Victoria, Anny Abate e Iván Balcácer a Sócrates McKinney, productor de eventos de moda, en reconocimiento a su trayectoria y aportes a la industria de la moda del país.
“Este reconocimiento lo recibo con humildad y compromiso. Lo comparto con mis entrañables Mirka y Fidel, amigos que me acompañaron en DominicanaModa, y con Jairo, que durante años se convitió en mi dos manos y parte de mi cabeza”, destacó McKinney.