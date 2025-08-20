Una experiencia cultural que celebra la música y la identidad dominicana

MUMBA presentó oficialmente una experiencia cultural que reunió música, historia, gastronomía, tecnología y diseño. La actividad se realizó en la Ciudad Colonial, y asistieron periodistas, artistas, gestores culturales y autoridades.

“Entendimos que teníamos una oportunidad única: crear un espacio vivo donde nuestra música, nuestra danza, nuestra cultura y nuestra identidad se celebraran todos los días, no como excusas en fechas determinadas, sino como experiencias permanentes que te inviten a bailar siempre, a cantar siempre, a descubrir siempre, a saborear siempre”, expresó José Antonio Rodríguez, gestor cultural de la República Dominicana.

MUMBA es una experiencia integral que transforma el patrimonio intangible en vivencias tangibles y combina el recorrido museístico con espacios gastronómicos, artísticos e interactivos que cambian con cada visita.

Jatnna Tavárez y Pavel Núñez.

Alguno de los artistas que asitieron a la actividad.

Mayra Tejada y Valerio de León.

El museo de MUMBA

El espacio está diseñado para que cada visitante sienta y viva la historia de estos ritmos, la realidad aumentada, las ambientaciones cambiantes y las grabaciones inéditas se combinan con la posibilidad de que el público deje su huella grabando su propio merengue o bachata.