El chef Frankeli Alcántara ofreció un festín de alta cocina con corazón local

La alta cocina dominicana vivió una noche especial con la celebración de la cena “Inspiración”, una experiencia gastronómica de 7 tiempos con maridaje, diseñada y ejecutada por el joven chef dominicano Frankeli Alcántara Gutiérrez, en el exclusivo espacio de Kitchen Center.

El encuentro, que reunió a 30 invitados entre empresarios, personalidades del mundo culinario, familiares y amigos, contó con la presencia especial de Luis Ros, presidente de la Academia Dominicana de Gastronomía. Su asistencia representó un importante respaldo al talento emergente del país y reafirmó la necesidad de abrir más espacios donde jóvenes chefs puedan mostrar su creatividad y excelencia en un formato de alta gastronomía.

La propuesta de Frankeli Alcántara Gutiérrez, egresado del Grado en Gastronomía de la Universidad Francisco de Vitoria y de Le Cordon Bleu Madrid, combinó técnica, sensibilidad y raíces locales. El menú incluyó creaciones como el Dueto de Ostras con toques tropicales, Tomate Stracciatella con queso de hoja dominicano, Brioche de Camarón de Sánchez flameado y un Filet Mignon con reducción de fondo oscuro, puré de yuca y sal infusionada con café y cacao. Cada plato estuvo maridado con vinos seleccionados que realzaron la experiencia sensorial.

La cena fue posible gracias al apoyo de Kitchen Center, JP Chenet Ice Edition, Calvet, JP Chenet France, Domaine La Baume, Ron Barceló, Deco Celebrazione, Tessa Photograph, Market Media y Gutimor, quienes respaldaron la visión de impulsar el talento joven y proyectar la gastronomía dominicana hacia escenarios internacionales.

Jandy Ventura, Frankeli Alcántara, Yamel Ros y Luis RosCortesía de los organizadores

En palabras del propio chef: “Mi propósito es llevar lo nuestro a la mesa con el mismo respeto, técnica y creatividad con el que se presentan las grandes cocinas del mundo. La cocina dominicana merece ser contada y degustada sin disfraces y con orgullo”.

“Esta noche mi intención ha sido integrar técnica de clase mundial con sabores que nos son familiares desde niños porque la alta cocina no está reñida con la tradición, al contrario, la eleva y le da un nuevo lenguaje”. Concluyó Frankeli

La velada concluyó con una Tarta Vasca de Queso con Guayaba, un postre que cerró la experiencia con un guiño tropical y dulce, dejando en los presentes el recuerdo de una noche donde la gastronomía fue puente entre cultura, técnica y emoción.