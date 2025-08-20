Centro Cuesta Nacional reconoce a los hijos de sus colaboradores

Como parte de la agenda de actividades por la llegada de sus 90 años, Centro Cuesta Nacional (CCN) celebró la vigésima primera edición de su programa Excelencia Académica, una iniciativa que durante más de dos décadas ha premiado el esfuerzo y dedicación de los hijos e hijas de sus colaboradores.

Este año, en la categoría "Excelentes" se premió un total de 343 niños y jóvenes, durante una ceremonia en el auditorio Monseñor Amancio Escapa de Casa San Pablo por su sobresaliente rendimiento durante el año escolar.

Mientras que 284 estudiantes de la categoría "Muy Buenos" también recibieron sus reconocimientos y premios en una fecha posterior.

En la actividad se destacó el proyecto de "Orgullo De Mi Tierra: El Pico Duarte", donde se comparó el esfuerzo de los estudiantes y sus buenas notas con el hecho de subir a la montaña más alta del Caribe.

“Para alcanzar la cima, hay que atravesar senderos empinados, concentrarse en la meta, planificar cada paso y, sobre todo, nunca perder de vista el objetivo. Porque cada paso, aunque pequeño, nos acerca un poco más al punto más alto.”, destacó Amalia Vega, vicepresidente de Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales de CCN.

En esta edición, dos estudiantes considerados Súper Excelentes, con un promedio perfecto de 100 puntos, fueron galardonados de manera especial, otorgándoles una computadora portátil a cada uno, en reconocimiento a su excepcional desempeño académico.

El programa Excelencia Académica, que forma parte de las iniciativas de apoyo y motivación de CCN, busca inspirar a los estudiantes a cultivar valores fundamentales que la empresa promueve, como la disciplina, la constancia y el compromiso.

Esta celebración a la excelencia inició con la presentación del trailer de la película El Pico Duarte, parte del proyecto Orgullo De Mi Tierra y razón por la cual esta edición de Excelencia Académica se dedicó a esta majestuosa montaña.

“Hoy, queridos estudiantes, no están en la cima final de su montaña porque aún les quedan muchos sueños y metas por conquistar, pero sí han llegado muy alto, a un lugar que no todos logran alcanzar. Y eso merece celebrarse con orgullo, dijo la ejecutiva”

La actividad incluyó la presentación de un colorido y animado baile del equipo Divershow, que llenó de alegría la jornada.

