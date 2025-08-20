Aderes anuncia 'Restaurant Week 2025'

Como parte de la agenda de la VIII edición del SDQ Gastronómico, la Asociación Dominicana de Restaurantes (Aderes), y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), dieron a conocer la octava edición del Restaurant Week 2025, a celebrarse en Santo Domingo, Santiago y Punta Cana, con la participación récord de más de 180 restaurantes en todo el país.

Restaurant Week 2025 iniciará en Santiago de los Caballeros del lunes 1 de septiembre al domingo 7; continuando en Punta Cana del 8 al 14 de septiembre; y finalizando en Santo Domingo desde el lunes 15 al domingo 21 de septiembre.

Durante estas tres semanas, los comensales podrán disfrutar de menús especiales creados por los restaurantes más icónicos del país, incluyendo propuestas de restaurantes de hoteles. Tendrán la oportunidad de seleccionar entre dos formatos de ‘menú degustación’ o ‘Menú a tres tiempos’.

Aguie Lendor, vicepresidente ejecutiva de Asonahores, expresó: “El turismo gastronómico es una de nuestras mayores fortalezas, muestra la esencia de nuestra cultura, preserva tradiciones y dinamiza la economía local. Diversificar nuestra oferta con esta experiencia nos posiciona en un mercado global cada vez más competitivo”.

Omar Cepeda Darauche, presidente de Aderes destacó que “Restaurant Week es el evento gastronómico más grande del país con más de 180 restaurantes participantes, cada año continuamos impulsando y promoviendo nuestra identidad gastronómica, resaltando las fortalezas culinarias de la República Dominicana".

