Duarte & Tejada celebra 40 años de liderazgo jurídico

La firma de abogados Duarte & Tejada celebra con orgullo cuatro décadas de servicio legal en la República Dominicana, reafirmando su compromiso con la excelencia jurídica, la formación profesional y el desarrollo social.

Durante estos 40 años, la empresa no solo ha consolidado un posicionamiento destacado en términos materiales y económicos, sino también ha generado impactos intangibles de gran valor, como la prevención de conflictos judiciales, el fortalecimiento de la educación legal y una cultura empresarial humana y cercana.

Este aniversario es también un homenaje a quienes, con su talento y dedicación, han sido pilares fundamentales en la historia de la firma.

Desde sus inicios la firma ha logrado importantes logros como la creación y fundación del Centro de Capacitación Jurídica (CCJ), desde donde se han formado más de 600 jóvenes abogados en los pilares esenciales del ejercicio del derecho.

Para Duarte & Tejada, el derecho es, ante todo, una profesión de vocación social. La firma ha logrado trascender el tradicional vínculo abogado-cliente, cultivando relaciones basadas en la amistad, el respeto y la confianza mutua, tanto con sus clientes como con sus colaboradores internos.