RD Bridal Week 2025 celebrará sus 25 años
Moda
RD Bridal Week 2025, que este año arriba a su 25 aniversario consolidándose como el evento más importante de la industria de bodas en el Caribe, celebrará su trayectoria del 12 al 14 de septiembre de 2025, en el Hotel Kimpton Las Mercedes, en la Ciudad Colonial.
Este año, el país invitado será Puerto Rico, trayendo consigo el talento y la creatividad de reconocidos diseñadores como Eclíptica, José Raúl y Leonardo Fifth Avenue, gracias a la alianza con San Juan Moda y la línea aérea oficial Arajet.
Las marcas se unirán a un destacado grupo de creadores dominicanos para presentar lo mejor de la moda nupcial y de gala.