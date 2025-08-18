Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

Hotel Kimpton

RD Bridal Week 2025 celebrará sus 25 años

Moda

Guillermo Julián Jiménez, Estela Coiscou, Sócrates McKinney y Mirta Sánchez.

Guillermo Julián Jiménez, Estela Coiscou, Sócrates McKinney y Mirta Sánchez.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSANTO DOMINGO

RD Bridal Week 2025, que este año arriba a su 25 aniversario consolidándose como el evento más importante de la industria de bodas en el Caribe, celebrará su trayectoria del 12 al 14 de septiembre de 2025, en el Hotel Kimpton Las Mercedes, en la Ciudad Colonial.

Este año, el país invitado será Puerto Rico, trayendo consigo el talento y la creatividad de reconocidos diseñadores como Eclíptica, José Raúl y Leonardo Fifth Avenue, gracias a la alianza con San Juan Moda y la línea aérea oficial Arajet. 

Las marcas se unirán a un destacado grupo de creadores dominicanos para presentar lo mejor de la moda nupcial y de gala.

Joan González, Francis Rosa, Mirta Sánchez, Sócrates McKinney, Estela Coiscou, Guillermo Julián Jiménez y Carlos Sousa junto a modelos y diseñadores que formarán parte de la feria

Joan González, Francis Rosa, Mirta Sánchez, Sócrates McKinney, Estela Coiscou, Guillermo Julián Jiménez y Carlos Sousa junto a modelos y diseñadores que formarán parte de la feriaCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Patsy Keller y Carlos Sousa

Patsy Keller y Carlos SousaCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Gina Hernández y Joan González.

Gina Hernández y Joan González.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Daunys Sánchez y Nidia Alegría

Daunys Sánchez y Nidia AlegríaCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Rafael Rivero y Anny Abate.

Rafael Rivero y Anny Abate.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

José Jhan, Paola Rojas y Luis Betances.

José Jhan, Paola Rojas y Luis Betances.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Elia Estévez y Damaris Consoró.

Elia Estévez y Damaris Consoró.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Braulio Segura y Licelot de Pérez.

Braulio Segura y Licelot de Pérez.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Tags relacionados