El primer Torneo de Golf Forum Empresarial de Bonao

La Cámara de Comercio y Producción de Monseñor Nouel celebró con éxito el primer Torneo de Golf Forum Empresarial en las instalaciones del Bonao Golf Club, reuniendo a más de 100 jugadores bajo la modalidad Scramble en parejas.

Desde tempranas horas de la mañana, empresarios, representantes de marcas patrocinadoras, autoridades provinciales e invitados especiales se dieron cita en una jornada que combinó deporte, estrategia empresarial y cultura. El torneo se distinguió por su ambiente competitivo y de camaradería, así como por la calidad de su organización y de cada uno de sus elementos logísticos.

Uno de los momentos más esperados fue el reto especial patrocinado por Blady Beato, que ofrecía una jeepeta cero millas al jugador que lograra un hoyo en uno en el hoyo número 8, lo que generó gran expectativa entre los participantes.

Durante la jornada, el Laboratorio Alcalá, dirigido por la diseñadora Tania Alcalá y con la dirección creativa de Aurelio Ferrer, presentó una exhibición de piezas inspiradas en la identidad cultural de Bonao. La colección resaltó elementos propios del entorno natural y artístico de la provincia, integrando el diseño de autor a una jornada deportiva y empresarial.

La Cámara de Comercio reafirmó su compromiso con la preservación del campo de golf como patrimonio social y deportivo de la provincia, y agradeció al Comité Ejecutivo y a su personal por el esfuerzo que permitió la realización del evento.

Franklin Hernández, Pedro Rosario, Ariel Ramírez, Carlos Rosario, Enrique González y Erick OliveroCortesía de los organizadores