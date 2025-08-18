IEET y Altice impulsan capacitación de educadores con Programa de Pasantía Docente

La Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica (IEET), en colaboración con Altice Dominicana, llevó a cabo una jornada formativa de tres días dirigida a docentes de carreras técnicas, como parte del Programa de Pasantía Docente 2025. La actividad se desarrolló en las instalaciones de la empresa de telecomunicaciones, con el propósito de estrechar lazos entre el ámbito académico y el entorno productivo.

El programa tiene como objetivo principal fortalecer la calidad educativa en los politécnicos del país. A través de una experiencia inmersiva en contextos empresariales reales, los docentes participantes pudieron conocer de primera mano las dinámicas, procesos y tecnologías que actualmente demanda el mercado laboral.

Durante la pasantía, los educadores recorrieron diversas áreas de la empresa, interactuaron con técnicos y supervisores, y recibieron orientación sobre los perfiles profesionales más requeridos en el sector de las telecomunicaciones y otras industrias afines.

“En Altice, entendemos que el verdadero crecimiento se logra al conectar personas con oportunidades, y la educación es el camino más efectivo para lograrlo”, afirmó Gilda Vásquez, vicepresidente Corporativo de Altice. “Participar en este programa reafirma nuestro compromiso de largo plazo con el desarrollo del talento y la educación técnica en el país.”

La experiencia concluyó con una sesión colaborativa en la que los docentes reflexionaron sobre lo aprendido y propusieron mejoras en los métodos y contenidos de enseñanza técnica. Estas aportaciones permitirán adaptar la formación académica a las demandas actuales del entorno laboral, beneficiando de forma directa a miles de estudiantes que se preparan para incorporarse al mundo profesional.

Con esta iniciativa, Altice Dominicana reitera su compromiso con el desarrollo del talento técnico nacional y apuesta firmemente por la educación como motor del progreso y la competitividad del país.

“Invitamos a más empresas a seguir el ejemplo de Altice, a unirse a iniciativas como esta y convertirse en jugadores activos en la transformación de la República Dominicana hacia el progreso económico y social,” expresó Tania Guenen, Directora Ejecutiva de la IEET.

Sobre Pasantía Docente 2025

El Departamento de Educación Técnico Profesional del Ministerio de Educación (DETP-MINERD) ha puesto en marcha una jornada formativa nacional que involucra a todos los actores clave de la calidad educativa en los politécnicos del país.

En este marco, el Programa de Pasantía Docente 2025, coordinado por la Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica (IEET), representa una apuesta audaz e innovadora: por primera vez, miles de docentes técnicos saldrán del aula para integrarse, durante tres días, a empresas reales, viviendo una inmersión directa en procesos, tecnologías y demandas del mundo laboral.