movilidad
Grupo Viamar presenta el nuevo Geely Cityray
Auto
- El SUV ofrece una conducción eficiente y versátil gracias a su motor turbo de 174 caballos de fuerza, transmisión de doble embrague de siete velocidades.
Grupo Viamar presentó las credenciales del nuevo Geely Cityray, un SUV inteligente, moderno y completamente conectado.
En su showroom de Geely en Naco, la actividad reunió invitados especiales y miembros de la prensa quienes presenciaron este modelo que promete transformar la experiencia de conducción para aquellos que valoran el estilo, la seguridad y el confort.
El Geely Cityray combina un diseño exterior moderno con una carrocería bicolor, luces LED automáticas, doble escape y techo panorámico eléctrico, con un interior tecnológico que integra pantalla táctil HD de 13.2 pulgadas, chip Snapdragon, Apple CarPlay, carga inalámbrica y control por voz que se activa al decir. “Hi Geely”.
Su equipamiento en confort incluye asientos en cuero PVC perforado con calefacción, soporte lumbar, ventilación inteligente e iluminación ambiental personalizable