Fundación Madre y Maestra celebra “Guardianes Afterwork”

La Fundación Madre y Maestra (FMM) de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) realizó el encuentro “Guardianes de la Academia” en las instalaciones de Swedish Match Dominicana, en la que buscan fomentar la conexión entre los integrantes del fideicomiso filantrópico de inversión creado por la organización sin fines de lucro, para otorgar becas a estudiantes dominicanos de excelencia académica y apoyar proyectos de investigación científica y extensión de la PUCMM.

Oscar Frías, gerente general de Swedish Match Dominicana, tuvo a cargo la bienvenida al encuentro y compartió la historia de crecimiento de la empresa, destacando su expansión en los últimos años, así como su compromiso con la economía local. Además, junto a su equipo, Frías guió la visita que incluyó un recorrido por la planta de procesamiento de tabaco donde los asistentes pudieron apreciar el quehacer general de la organización.