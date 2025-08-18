Expo Acero anuncia su tercera edición

En un encuentro con los medios de comunicación, celebrado en el Hotel AC Marriott, el comité organizador presentó los detalles de la tercera edición de la feria de la industria del acero y la construcción en la República Dominicana.

Francisco Javier Durán, fundador de la feria, resaltó el crecimiento que ha experimentado Expo Acero desde su primera edición, destacando la participación de empresas provenientes de países como México, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, España, Costa Rica, Haití, Brasil y Panamá.

Víctor Raúl Virella, Luissanna Fermín y Ramón Fermín Álvarez.Cortesia de los anfitriones.

Caldwell Herrera, Pamela López y Rubén Serrano.Cortesia de los anfitriones.

“La visión de Expo Acero ha sido, desde el inicio, crear un espacio de conexión, innovación y formación. Esta nueva edición refuerza ese compromiso, incorporando nuevas experiencias que agregan valor a los participantes y al sector en general”, expresó Durán.

Expo Acero Santiago 2025, se realizará del 5 al 7 de septiembre en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA y contará con un Hub de Negocios diseñado para fomentar el intercambio comercial entre empresas nacionales e internacionales, paneles especializados con expertos de alto nivel y la tercera edición del Panel Mujeres de Acero, que busca visibilizar el impacto y liderazgo de las mujeres dentro del sector construcción.

También se incluirá una zona de exhibición de maquinarias y equipos pesados, donde los asistentes podrán interactuar con tecnologías de última generación, así como eventos nocturnos de networking para promover el relacionamiento entre participantes, expositores y aliados estratégicos.