Encuentro

La experiencia Aperol Spritz Padel Cup

Diversión

  • Los invitados disfrutaron de un festival que conjugó el deporte del Pádel, degustaciones de bebidas y gastronomía, moda y música en vivo.

Nicole Goyco, Jessica Barrios, Emilia Rodríguez y Valentina Vilardo

El deporte, la música y el inconfundible espíritu naranja se unieron haciendo del Aperol Spritz Pádel Cup un encuentro de cuatro días en el Grove Pádel Club, punto de encuentro de jugadores y aficionados quienes disfrutaron de una experiencia única.

Roque del Rio y Andrés De Marchena

El torneo oficial reunió 108 parejas inscritas quienes compitieron en las categorías masculino, femenino y mixto, en los niveles D a A, resultando ganadores 18 campeones y 14 subcampeones. 

La jornada estuvo presidida por los principales ejecutivos de la marca: Roque del Río, REA Manager Caribbean & Central América de Campari; y Andrés De Marchena, Brand Manager en Álvarez y Sánchez, quienes dieron la bienvenida a los jugadores e invitados, y lideraron la premiación.

Andrés De Marchena, gerente de marca, expresó que “El Aperol Spritz Padel Cup más allá de un torneo deportivo, es un escenario para celebrar y disfrutar en comunidad de este popular deporte y estilo de vida, donde cada saque, cada punto y cada brindis compartido fueron memorables”.

Lucia Abreu y Paola Rojas

