Ciaden presenta curso digital “Tu Plan de Marketing en 4 Pasos”

El Centro de Investigación y Adiestramiento de Negocios (Ciaden) presentó el curso digital “Tu Plan de Marketing en 4 Pasos”, una propuesta formativa creada por su CEO, Marianela Fernández, como una síntesis de su trayectoria profesional en el área de marketing, ventas y desarrollo de productos, y con el propósito de dotar a emprendedores, profesionales independientes y pequeñas empresas de una herramienta práctica y estratégica para impulsar sus negocios.

Diseñado bajo un enfoque 100% virtual y autogestionado, la capacitación guía a los participantes a través de cuatro módulos prácticos que abarcan desde el análisis de datos y la identificación de públicos hasta la definición objetivos, estrategias, tácticas y presupuesto. Al concluir, cada participante contará con un plan de marketing completo, claro y adaptado a la realidad de su proyecto.

Durante la presentación, Marianela Fernández expresó la relevancia personal y profesional de esta iniciativa: “He tenido el privilegio de participar en el desarrollo y lanzamiento de productos para importantes empresas, pero este curso es especial: es la primera vez que presento un producto propio, fruto de mi experiencia, visión y compromiso con la formación estratégica de quienes desean hacer crecer su negocio”

Con esta nueva propuesta, Ciaden reafirma su compromiso con una capacitación empresarial de vanguardia, alineada a las dinámicas actuales del mercado, que exige soluciones flexibles, accesibles y de aplicación inmediata. El curso “Tu Plan de Marketing en 4 Pasos” no solo simplifica procesos complejos, sino que brinda al participante una metodología clara para planificar con visión, orden y enfoque comercial.

La propuesta representa un hito en la evolución del portafolio formativo de Ciaden, al combinar estrategia, practicidad y tecnología para potenciar el desarrollo empresarial en República Dominicana y la región.