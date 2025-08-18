Un encuentro para celebrar cincuenta años de trayectoria

Con cincuenta años de visión, trabajo y compromiso comunitario, el empresario Teodoro Adón celebró sus cinco décadas en el comercio dominicano.

La actividad se realizó en el Hotel Intercontinental de Santo Domingo, donde asistieron reconocidas personalidades del empresariado, clientes, amigos y familiares.

Pedro Ascanio, Manuel Méndez, Raúl Peralta y Welinton Bont.Cortesia de los anfitriones.

Sergio Matos y Rafael Devers.Cortesia de los anfitriones.

Lady Alvarez y Ekmania Pérez.Cortesia de los anfitriones.

Adón es economista y contador egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con estudios de posgrado en Barna Business School, incluyendo el Programa de Alto Desarrollo Empresarial.

“El conocimiento es fundamental”, afirma. “Una empresa no puede crecer si su comunidad no progresa. Por eso invertimos en la educación y estabilidad de nuestro entorno”, aseguró el empresario.