El Buque Escuela ‘ARC Gloria’ llega a RD

Como parte de sus relaciones diplomáticas y comerciales, la Armada Nacional de la República de Colombia (ARC) realizó una visita diplomática a República Dominicana en el buque escuela (ARC), con la finalidad de reafirmar los lazos históricos, de cooperación y hermandad que unen a ambas naciones.

Emil González, capitán de la marina de Colombia, explicó que la visita es parte de la hermandad que tienen Colombia y República Dominicana y por los esfuerzos de colaboración y preparación que comparten ambas instituciones.

La actividad se realizó en el muelle Punta Torecilla, Puerto de Sans Souci, en ocasión de conmemorar el crucero de entrenamiento de grumetes de puestos 2025 en Santa Marta, Colombia.

Modesto Sánchez y Patricia Villadiego.Victor Ramirez/LD

Briunny Garabito, Olaya Dotel y Julio César Valentín.Victor Ramirez/LD

Gilberto Núñez, Santiago de los Ríos y Carlos Zaglul.Victor Ramirez/LD

Leonardo Cuadros, Alexandra Jaimes y José Gómez Castellanos.Victor Ramirez/LD

Camino Pérez, Luis Fernando Lara, Nancy Ramia y Francisco de los Santos.Victor Ramirez/LD.