Colombia

El Buque Escuela ‘ARC Gloria’ llega a RD

Diplomacia

  • El encuentro tuvo como propósito que los dominicanos conozcan la cultura y el espíritu patriótico de Colombia.
Agustín Morillo, Floreal Suárez, Jorge Camino, Delio Buenaventura, Ramón Gustavo y Martha Pulpley.

Avatar del Rosy Santana Feliz
Rosy Santana FelizSanto Domingo.

Como parte de sus relaciones diplomáticas y comerciales, la Armada Nacional de la República de Colombia (ARC) realizó una visita diplomática a República Dominicana en el buque escuela (ARC), con la finalidad de reafirmar los lazos históricos, de cooperación y hermandad que unen a ambas naciones.

Emil González, capitán de la marina de Colombia, explicó que la visita es parte de la hermandad que tienen Colombia y República Dominicana y por los esfuerzos de colaboración y preparación que comparten ambas instituciones.

La actividad se realizó en el muelle Punta Torecilla, Puerto de Sans Souci, en ocasión de conmemorar el crucero de entrenamiento de grumetes de puestos 2025 en Santa Marta, Colombia.

Modesto Sánchez y Patricia Villadiego.

Briunny Garabito, Olaya Dotel y Julio César Valentín.

Gilberto Núñez, Santiago de los Ríos y Carlos Zaglul.

Leonardo Cuadros, Alexandra Jaimes y José Gómez Castellanos.

Camino Pérez, Luis Fernando Lara, Nancy Ramia y Francisco de los Santos.

José Antonio Gloria y Stefaan Pauwels.

