Solidario
BM Cargo anuncia su 12º torneo de golf
Iniciativa
BM Cargo organizó un cóctel en el restaurante Larimar para anunciar la 12ª edición de su Torneo de Golf, que se realizará del 25 al 27 de septiembre en el campo Punta Espada, Cap Cana. Este año, los fondos beneficiarán a Junior Achievement Dominicana, Fundación Transformando Vidas para el Futuro, Fundación Proyecto ELA y Fundación De Blanck, sumando por primera vez iniciativas de protección y bienestar animal.
“Este torneo nació como una forma de agradecer y retribuir a la comunidad”, expresó Ramsés Atallah, presidente de BM Cargo. La cita reunirá a más de 360 golfistas y contará con actividades especiales, premiaciones y fiestas temáticas con artistas como Víctor Manuelle, Yiyo Sarante, Ilegales, Eddy Herrera y Wisin.