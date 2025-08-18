Fundación Despertar Divino invita a conectar con la espiritualidad

Con el objetivo de unir a las personas y comunidades en espacios de convivencia que destilan bienestar y la defensa de los derechos de la mujer, llega Ana Hilda Arrojo de Armas, socia de la Fundación Despertar Divino.

Arrojo se define como un ser de luz, armonía, en evolución y con un espíritu de servir. Considera que evoluciona con su ser. Explica que todos los individuos están conectados unos con otros.

Sin embargo, este deseo de servir inicia desde muy joven, cuando se dio cuenta de que le gustaba trabajar por el bienestar de las mujeres y su desarrollo.

Narra que, aunque nació en Puerto Rico, siempre ha mostrado interés en los problemas que ocurren en el mundo. Enfatiza que cada persona está unida por la tierra, sin importar el lugar donde nació.

Ana Hilda Arrojo durante su visita en Listín Diario.Alexander Mora/LD

Ejes del retiro espiritual

En el año 2010 inicia el proyecto Feminidad Divina, como parte de la línea de trabajo de la Fundación Despertar Divino, el cual consiste en realizar cinco talleres durante un fin de semana, para honrar a cada mujer, educar y trabajar con ella de manera integral.

“El propósito es el servicio. Crear conciencia para todas las personas a nivel personal y profesional del impacto que tiene cada palabra, acto, mirada, y cómo nosotros podemos hacer contribuciones en ese sentido.El despertar nos hace divinos, nos lleva a la conciencia necesaria, porque a veces pensamos que estamos conscientes o despiertos. Estos talleres apoyan esta responsabilidad social en la cual nos encontramos”, expresa Arrojo de Armas.

Una de las fases del retiro Feminidad Divina es 'Ser diligente', que muestra evidencia inmediata ante procesos, metas y estrategias tanto personales como organizacionales.

'Sexo, amor y café' es el último de los talleres impartidos por la Fundación Despertar Divino y es dirigido a parejas, en tres días, donde se trabaja el tema de la sexualidad desde diferentes plataformas.

Encuentro en República Dominicana

En este año, la fundación Despertar Divino se propuso visitar las 31 provincias en 12 días. Allí impartió 33 charlas dirigidas a mujeres identificadas como vulnerables. Afianzándose como la única organización sin fines de lucro que ha logrado este objetivo.

“Poder visitar todas esas provincias en 12 días y 33 charlas fue muy grata la experiencia. Es un récord. Porque esos proyectos son muy importantes para mí”, expresó emocionada Ana Hilda.

Además, anuncia que se impartirá un taller de cuatro días con el propósito de fortalecer los valores de la autoestima. Inicia el 28 de agosto en el Campo Aventura Puerto Plata, hasta el domingo 31.

Sobre Ana Hilda Arrojo de Armas

“Lo que me llevó sí a feminidad divina fue una condición de salud. Tuve una peritonitis severa que me ocasionó una hemorragia interna y colapsó el pulmón en mi corazón; eso me hizo ver la vida diferente y desde ahí toda mi mentalidad cambió”, expresó.

De Armas tiene una convicción marcada sobre la feminidad. Explica que el cambio en las mujeres depende de la aceptación, libertad, amor propio y sanación que ellas puedan creer de ellas mismas.

En el 2010, Ana Hilda, junto a Ricardo Cañuelas, abre las puertas de Siente y Vive, centro de transformación y desarrollo personal en Puerto Rico, siendo la responsable de la educación de miles de personas.

Ana Hilda Arrojo conversa con la periodista Rosy Santana Feliz durante su visita al Listín Diario.Alexander Mora/LD

Más adelante, obtiene sus estudios en Texas Christian University y continúa su maestría en la Universidad Interamericana de Puerto Rico en Gerencia Industrial, y para el año 2007 se certifica como Transformational Trainer con un programa de PHD.