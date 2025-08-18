Álvarez y Sánchez ofrece maridaje con los Tequilas Cristalinos de Casa Cuervo

Álvarez y Sánchez, distribuidor exclusivo de los tequilas, Cuervo Tradicional, 1800, Maestro Dobel y Reserva de la Familia, ofreció un maridaje de su bebida en el restaurante, Vuelve a la Vida, donde se dieron cita personas ligadas al sector empresarial, hotelero y gastronómico de República Dominicana.

El brand manager de Álvarez & Sánchez, Harlem Raigoso, invitó a los presentes a vivir una experiencia preparada para quienes valoran lo auténtico y elegante, que los tequilas de Casa Cuervo, en sus cinco variedades poseen.

Raigoso dijo: "Este día tenemos, un maridaje premium creado especialmente por los chefs Pedro Mota y Carlos Romero, diseñado para resaltar cada nota del tequila, lo que los llevara a sentir una experiencia sensorial y gustativa inolvidable".

El experto introdujo al invitado especial, Carlos Espinosa, embajador de marca LATAM de Casa Cuervo, quien estuvo a cargo de la cata dedicada a los tequilas cristalinos. Durante la experiencia guiada se exploraron los perfiles y particularidades de cinco etiquetas icónicas de tequila.

El embajador de marca de Casa Cuervo dijo, los tequilas han revolucionado la categoría premium al combinar la complejidad del envejecimiento con la suavidad y claridad visual de un tequila filtrado. Las etiquetas no solo destacan por su calidad, sino también por sus procesos de elaboración pioneros, diseños distintivos y una propuesta de valor que las convierte en protagonistas dentro del segmento premium y ultra-premium.