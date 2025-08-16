¿Quién debe pagar la cuenta?

Te invitaron, almorzaron, llegó la cuenta y pagaste tú. ¿Te suena familiar? Si es así, caíste en la trampa como yo...

Aturdida estoy y aún me pregunto, ¿por qué pagué yo la cuenta? Parecería que lo tenemos claro, pero para algunos aún está oscuro el tema sobre quién paga la cuenta, pero muy oscuro.

Me invitaron a una reunión de negocios, en un restaurante, a la hora de almuerzo. Se trataba de dos profesionales interesados en presentar una propuesta de sus servicios. Una dama y un caballero. La hora de la cita era un tanto incómoda para mí, pero accedí ante la insistencia de estos amigos. Salí directo de la oficina al encuentro.

Inmediatamente llegué, comencé a escuchar. Luego de 20 minutos, la ansiedad por comer me distraía y decidí pedir un té frío, pregunté a “mis compañeros” si iban a tomar algo y optaron también por un té cada uno. Hasta este momento pensé que esperaban a que la “invitada” tomara la delantera con el brindis.

Muy simpáticos continuaron su retahíla de palabras bonitas, como todo emprendedor vanguardista: “call to action, estrategias, posicionamiento de la empresa, contenidos analíticos, bla, bla, bla…”.

Mientras, la adrenalina me alteraba los nervios y mis manos no podían soltar el mantel. Con la vista recorría el lugar en busca de un vaso con unas onzas de sentido común para dar la señal de algunas normas básicas de protocolo.

Al cabo de hora y media, cuando se entendía que la presentación formal había concluido, el caballero pidió disculpas porque debía marcharse y comentó que su compañera podía encargarse del ciclo de “preguntas y respuestas”. Ya a esta hora, las 3:30 de la tarde, toda esperanza de “honrar” mi hora de almuerzo la había perdido.

La tormenta de pensamientos me aturdía como una especie de ruido que no permitía concentrarme. La otra persona no paraba de hablarme, pero mi asombro era mayor que cualquier entendimiento. Para volver en sí, necesitaba algo dulce, pedí un cappuccino, ella me secundó.

Al revivir con la ingesta de esa bebida, me quería marchar pero la prudencia y la educación me obligaban a esperar hasta el final. De veras no sé cómo a esas alturas yo cuidaba la prudencia y ¡mucho más la educación!

El final no llegaba y la “sobremesa” se extendía: pasaron 10, 20, 30 minutos y la “anfitriona” no pidió la cuenta. No valieron mis indirectas.

40 minutos más tarde la pedí yo. Ella nunca se interesó en ver la factura y mucho menos conocer el monto. Nos despedimos.

Yo que vivo en un constante apego a las normas básicas de protocolo no entendía cómo esto me había ocurrido a mí. Aún me pregunto:

¿Cómo un caballero, además de empresario, se marcha sin antes pagar la cuenta aunque sea la de su propio té? ¿Cómo no coordinó –tras bastidores- el pago de la cuenta con su socia? ¿Por qué la invitación a un restaurante si no se pensaba en un brindis? ¿Cómo vienen a hablar de imagen empresarial cuando no cuidan la suya?

En fin, no hubo un gesto, una explicación, una disculpa, nada. Estábamos en una situación “normal” (para ellos) donde el invitado es quien paga. Un momento de escaso profesionalismo, amén de que el contenido de su propuesta sí fue muy profesional.

En mis charlas dirigidas a ejecutivos sobre la ‘excelencia en el servicio al cliente’ siempre insisto en que nuestra marca profesional la debemos cuidar tanto como la de la empresa.

Si usted invita debe encargarse de todos los trámites, desde elegir el restaurante hasta pagar la cuenta.

Se es profesional 24/7. Inclusive existen cargos que requieren unos patrones de conducta que se deben mantener a toda hora, dentro y fuera de la empresa, e inclusive en el entorno social. Un juez, sigue siendo juez luego de colgar la toga, un ejecutivo sigue representando su empresa aún fuera de su jornada laboral.

Todo gesto de ese profesional es parte de un “combo” que habla por sí solo: sobre su manejo de situaciones, trato con la gente, de su proyección, de su representación de la compañía. En fin, ese representante transmite la filosofía de su empresa.

Es bien sabido el caso, en reuniones familiares o entre amigos, de personas que salen “huyendo” de primeras para evitar pagar la cuenta, excusándose con inventos. Otras, ignoran la cuenta cual parlanchines conversadores y no aportan ni para el pago de la propina. Los conocemos, pero de esos hablaré en extenso en otra publicación y sobre los cortejos y las citas también.

En definitiva, existe una norma que no se incumple, no importa el evento: el que invita paga y las reuniones de negocios no son la excepción.

Si usted invita debe encargarse de todos los trámites, desde elegir el restaurante hasta pagar la cuenta. Otra norma: limítese a su alcance, si no puede pagar un almuerzo, convoque la reunión en su oficina. Aún ahí debe brindar al menos agua.