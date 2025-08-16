Protocolo para conmemorar 162 años de la Restauración

En República Dominicana el 16 de agosto representa un símbolo de la lucha por la soberanía y la identidad nacional dominicana, conmemorando el inicio de la Guerra de la Restauración acontecida en el 1863, luego del intento fallido de anexión a España como colonia de ultramar en el 1861.

En este 2025 serán 162 años los que han transcurrido desde esta gesta patriótica liderada por el general Gregorio Lupeón, acompañado por héroes restauradores como Santiago Rodríguez, Gaspar Polanco, Benito Monción, Benigno Filomeno de Rojas, entre otros, reafirmando que somos una tierra libre, soberana e independiente.

Actos oficiales

En diversos lugares se realizarán actos en conmemoración, como en Santiago de los Caballeros, donde la agenda abarcará una celebración eucarística, ofrendas florales, un desfile militar y actos culturales.

Para este día, además, existen otros actos protocolares de carácter oficial y de elevada connotación, como la instalación de los bufetes directivos en el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente, además del inicio de los trabajos de la segunda legislatura ordinaria del año.

Cada cuatro años se realiza la toma de posesión de un nuevo gobierno constitucional. En este sentido, es oportuno señalar que en esta fecha, el presidente de la República no se dirige a la nación a través de una alocución, lo cual solo hace al momento de iniciar su mandato, y el 27 de Febrero, cuando la constitución establece que debe rendir cuentas a la nación sobre las ejecutorias correspondientes a un año.

Inicio segunda legislatura ordinaria

En cumplimiento del artículo 89 de la Carta Magna, los senadores y diputados han sido convocados a los actos de elección y juramentación de los bufetes directivos del Senado de la República y la Cámara de Diputados, que se realizarán en torno a una serie de formalidades que se rigen por el ceremonial y protocolo correspondiente.

El artículo 90 de la Constitución dominicana establece la composición y funciones de los bufetes directivos de las cámaras, al tiempo que el protocolo a seguir durante el desarrollo del acto, como se indica a continuación:

1) Los secretarios legislativos procederán al pase de lista para la comprobación del quórum en ambas cámaras.

2) Se conformarán los bufetes provisionales para iniciar los trabajos correspondientes a las respectivas sesiones. Los legisladores de mayor edad ocuparán la presidencia, mientras que las secretarías serán ocupadas por los más jóvenes.

3) Comprobado el quórum, los presidentes provisionales tomarán el juramento a los senadores y diputados, respectivamente.

4) El juramento de los presidentes provisionales, en su calidad de legisladores, será conocido por uno de los secretarios de las respectivas cámaras.

5) A continuación, por mayoría de votos, se conoce la elección de un presidente, un vicepresidente y dos secretarios, quienes constituirán los bufetes directivos por el término de un año, en el Senado y en la Cámara de Diputados.

6) Una vez electos, los presidentes provisionales tomarán juramento al senador y al diputado electos como presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados y estos, a su vez, lo tomarán a los vicepresidentes y a los secretarios.

7)Los presidentes declararán solemnemente constituidos los trabajos de los hemiciclos para el período constitucional correspondiente, dejando abierta la Segunda Legislatura Ordinaria.

La Constitución establece que las legislaturas ordinarias tienen una duración de 150 días, divididas en dos períodos: el primero, del 27 de febrero al 26 de julio, y el segundo, del 16 de agosto al 12 de enero. Al finalizar el período legislativo ordinario, el Poder Ejecutivo puede convocar sesiones extraordinarias para tratar temas de interés nacional.

En el caso del primer período de la actual legislatura que inició en febrero del presente año, concluyó el 26 de julio, pero se extendió con sesiones extraordinarias hasta agosto.

El protocolo

Como parte de los actos descritos anteriormente, el ceremonial y el protocolo establecen:

Interpretación del himno nacional, con el disparo simultáneo de una salva de 21 cañonazos de artillería, una vez instaurados los trabajos en ambos hemiciclos.

Los caballeros deberán vestir traje blanco, acompañado de camisa blanca, corbata negra, medias y zapatos negros. Las damas traje blanco de falda, con mangas y corte debajo de las rodillas, así como zapatos negros cerrados y accesorios discretos.

El código de vestimenta se formalizó en el año 1973 mediante un decreto del presidente, en aquel entonces, Joaquín Balaguer, que dispuso que el color blanco sería utilizado para las ceremonias realizadas en verano, y el negro para las ceremonias en invierno.

El presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados comunicarán la instalación de las Cámaras y sus bufetes directivos al presidente de la República, a la Suprema Corte de Justicia, a la Junta Central Electoral, al Defensor del Pueblo, a la Cámara de Cuentas, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Superior Electoral, y grupos políticos que tengan representantes en el Senado, ordenando su publicación en los medios de comunicación. Finalmente, se conformará una comisión especial para depositar una ofrenda floral en honor a los Padres de la Patria.