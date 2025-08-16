En un automóvil: ¿Quién ocupa el lugar más importante?

En protocolo, el automóvil no es solo un medio de transporte: es un espacio ceremonial móvil donde se refleja jerarquía, cortesía y seguridad. Conocer la preferencia de asientos evita incomodidades y comunica respeto a la persona invitada o de mayor rango.

La persona de mayor precedencia ocupa el lugar más seguro, cómodo y digno, que facilite entrar última y salir primera. Ese lugar, en países que conducen por la derecha, como República Dominicana, es el asiento trasero derecho (justo detrás del copiloto). En países de conducción por la izquierda (Reino Unido, Japón, etc.), el sitio de honor pasa al trasero izquierdo (el que queda del lado de la acera).

El orden de salida es al contrario. El segundo pasajero en importancia saldrá el primero. La persona que se sienta como copiloto bajará a abrir la puerta del pasajero de mayor rango. sentado justo detrás de él.

Reglas de cortesía

Quién abre la puerta: el chofer o un asistente. Si no los hay, el anfitrión baja primero para abrir a su invitado.

Quién sube primero: quien tenga menor precedencia; la persona principal sube última y se sienta sin desplazarse; los demás se acomodan moviéndose dentro del vehículo si es necesario.

Conversación y dispositivos: el copiloto asiste con llamadas, navegación y mensajes; en asiento de honor no se le pide esa tarea.

Equipaje y pertenencias: las gestiona el personal de apoyo o el anfitrión; nunca la persona invitada principal.

Seguridad vial: el protocolo nunca se antepone al uso de cinturón, sillas infantiles y normas de tránsito.

Errores comunes

Desplazar a la persona principal dentro del auto. Solución: los demás ocupantes se mueven para que el asiento de honor quede libre.

Forzar el centro trasero si es incómodo o inseguro. Priorice ergonomía y cinturones.

Ignorar el lado de la acera. Planifique la parada para que el asiento de honor salga a la acera.

Tratar igual lo social y lo institucional. En lo social prima la cortesía práctica; en lo institucional, la precedencia.

Subir y bajar con elegancia

Para subir al auto, primero siéntate hacia el interior, luego gira las caderas y las piernas juntas hacia adelante y súbelas con un pequeño impulso.

Para bajar, antes de abrir la puerta, si la falda se ha subido bájale lo más posible, de este modo evitaremos exponer la ropa interior. Si el vestido es muy corto y no cubre la pierna lo suficiente, tápalas con una chaqueta o pashmina. Si tienes un escote muy pronunciado puedes cubrirte con el bolso.

Si por el contrario el vestido o falda es largo, coloca el exceso hacia la parte interior del auto, de este modo las piernas no se quedarán atrapadas entre la falda evitando caer.

Para salir haz un leve giro de tus caderas y pon la espalda recta, mantén las rodillas juntas y pon el pie que está más cerca de la puerta sobre el suelo, primero apoya la punta del zapato y luego el resto de la suela a continuación el otro pie. Ayúdate con las manos, debemos situarlas sobre ambos lados del asiento para darte impulso y así tratar de levantarte sin problemas. Asegúrate que la puerta está abierta al máximo, esto facilitará los movimientos para salir con estabilidad.