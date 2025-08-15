Una nueva propuesta de sabores llega a la Ciudad Colonial

En una apuesta innovadora por el sabor, la frescura y el disfrute urbano, Yuppi”, es el nuevo establecimiento especializado en frozen cocktails, el cual promete convertirse en la parada obligada para locales y turistas que buscan disfrutar de helado en la Ciudad Colonial.

Con una oferta que combina bebidas a base de frutas, opciones con y sin alcohol y una estética pensada para el estilo de vida “grab and go”, Yuppi llega a revolucionar el concepto de coctelería informal, ofreciendo productos diseñados para resistir el calor caribeño y acompañar los paseos por la zona.

La actividad contó con las palabras de Ramón Jiménez, quien lidera junto a John De Carrier, dos socios con más de tres décadas de experiencia en el sector de alimentos y bebidas, incluyendo uno con trayectoria en restaurantes de la costa Oeste de los Estados Unidos, y según explicaron, la idea de Yuppi nació del deseo de ofrecer bebidas de calidad, a buen precio y con un formato ideal para el clima dominicano.