El nuevo Consejo Directivo del CTSD

Nuevo Consejo Directivo CTSD presidido por Juan Manuel Martín de Oliva.

SANTO DOMINGO

El Clúster Turístico de Santo Domingo (CTSD) presentó su nuevo Consejo Directivo para el período 2025-2027, que estará presidido por Juan Manuel Martín de Oliva, vicepresidente de Negocios Turísticos del Banco Popular Dominicano.

El nuevo presidente anunció sus tres grandes prioridades como hoja de ruta para su gestión: impulsar a Santo Domingo como la capital gastronómica del Caribe, apoyar la realización del Centro de Convenciones de Santo Domingo y seguir impulsando Santo Domingo como una ciudad con gran atractivo turístico.

Miembros del CTSD reconocidos.

Jennifer Elías y Brenda Morales

Katia Ríos y Carlos Alonso.

