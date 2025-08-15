Una historia de resiliencia, fe, disciplina y propósito

Robert de la Cruz es un caballero en el más amplio concepto de la palabra. Amable, respetuoso, carismático y cálido. Sin duda, representa el nuevo perfil del empresario dominicano: cercano, enfocado en resultados, pero guiado por un propósito. Su liderazgo ha sido reconocido por la industria inmobiliaria como modelo de superación personal y transformación empresarial. Sin embargo, cuando habla de éxito, no se refiere a cifras ni a propiedades lujosas. Habla de fe. De errores. De caídas y comienzos. Su historia no se escribió en aulas privilegiadas ni en oficinas de cristal. Se forjó en el terreno del béisbol, en las calles vendiendo relojes y carteras, y en el corazón persistente de un joven que se negó a rendirse.

Sus comienzos

Es el segundo de tres hermanos. Nació en Hato Mayor y creció en Santo Domingo. Su madre es psicóloga y su padre ingeniero civil. Desde pequeño, el béisbol fue su pasión y su promesa. En 2006 fue firmado por los Colorado Rockies y durante siete años persiguió el sueño de las Grandes Ligas. Pero una lesión en el hombro lo obligó a cambiar el bate por una libreta… Y ahí comenzó una nueva historia.

“Pensé que todo había terminado. Volví a casa con deudas, sin respuestas y con una profunda sensación de fracaso”, recuerda.

Pero en esa etapa de incertidumbre nació el impulso que lo llevaría a crear Apartamentos RD, una firma que hoy lidera el mercado inmobiliario dominicano con presencia en las principales ciudades del país.

Empezó desde cero. Literalmente. Sin capital, sin experiencia, sin contactos. Lo primero que vendió fue un apartamento que no era suyo, solo confiando en su palabra y su ética de trabajo. “Lo único que tenía era fe, disciplina y el deseo de ayudar a mi familia. Nunca imaginé que esa venta sería el inicio de algo grande”.

La empresa se formalizó en 2016, con una pequeña oficina en Evaristo Morales. Desde entonces, ha vendido más de 5,000 propiedades, ha generado empleos para más de 200 personas y se ha convertido en una plataforma de crecimiento profesional para decenas de jóvenes dominicanos.

Pero para Robert, el verdadero logro está en otra parte: “Lo más valioso que hemos construido es una cultura basada en valores. Aquí se trabaja con amor, con respeto y compromiso. Nuestra gente no solo aprende de bienes raíces, aprende a ser mejor persona”.

El empresario

Quienes lo conocen destacan su liderazgo humano, cercano y exigente. Él lo resume en una frase sencilla: “No creo en liderar desde arriba. Creo en caminar al lado de mi equipo. Si ellos crecen, la empresa crece”. Más allá del éxito empresarial, Robert se ha convertido en un referente de resiliencia.

Reconoce que su mayor desafío no ha sido económico, sino emocional. “Tuve que desarrollar inteligencia emocional para no quedarme estancado en las decepciones. En el sector inmobiliario hay mucha competencia, traiciones, puertas cerradas… Aprendí a gestionar mis emociones, a dominar el ego, a perdonar, a seguir”.

Su paso por Barna Management School y por programas ejecutivos en Harvard University reforzó su visión estratégica, y le confirmó que el aprendizaje no termina nunca.

“La formación académica me dio estructura, pero lo que realmente me transformó fue el deseo de crecer, de hacerlo mejor cada día”.

En la actualidad Robert de la Cruz lidera RD Corp, un grupo empresarial que abarca constructoras, empresas de tecnología, diseño y publicidad. Pero estos logros no alejan sus pies de la tierra y su mirada del cielo.

“Nada sería posible sin Dios. Él me ha sostenido en cada etapa. Mi vida, mi empresa y mis decisiones están guiadas por Él”, afirma.

Hoy, con muchos sueños en carpeta, un círculo familiar estable y la promesa de no quebrantar su fe cristiana, habla con la serenidad de quien ha enfrentado tormentas y ha salido más fuerte, con la gratitud de quien no olvida sus inicios, y con la convicción de quien sabe que el verdadero éxito no es acumular propiedades, sino construir propósitos para cambiar vidas.