Una experiencia de bienestar al estilo Zona N

La revista Zona N, de Editora Listín Diario, realizó su primer encuentro temático: “Revolución del bienestar: ciencia, belleza y conciencia”, una jornada que combinó conocimiento, tendencias y experiencias alrededor del bienestar integral.

El encuentro se realizó en AC Hotel Santiago by Marriott, y fue escenario para la presentación de la edición especial protagonizada por Andreína Martínez, Miss República Dominicana Universo 2022.

Patricia Hernández, directora Comercial de los medios impresos y digitales de Grupo Corripio, expresó su agradecimiento a los aliados estratégicos del proyecto por el respaldo, y a todo el equipo editorial y comercial por asumir el compromiso de generar espacios de valor para el disfrute de los lectores y relacionados a Zona N.

Un contenido transformador

Zona N sigue apostando a un contenido útil, confiable y transformador. Así se vivió el encuentro que reunió a expertos de diferentes áreas del bienestar en un programa dividido en dos paneles moderados por la editora de Zona N, Juana Cabrera.

En la tanda matutina con el tema “Reprograma tu piel: antienvejecimiento con respaldo científico”, participaron: Betzaida Matos, gerente de marca ISDIN; la cirujana plástica Jacqueline Miranda; la tricóloga Alexandra Espinal, y la cirujana bariátrica Cristty Tineo.

En el panel vespertino se desarrolló el tema: “Bienestar disruptivo: el cuerpo como campo de revolución”, a cargo de Arlenys Nicasio, Claudia Benítez, Betzaida Matos, Massiel Gómez y Ana Thomén.

Ana Thomén, Massiel Gómez, Andreina Martínez, Juana Cabrera, Betzaida Matos, Claudia Benítez y Arlenis Nicasio.

