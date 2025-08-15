FESTEJO
Un encuentro para celebrar la paternidad amorosa y responsable
Homenaje
- Durante el encuentro se compartieron testimonios, imágenes y reflexiones que evidencian el liderazgo humano y profundo de los homenajeados.
En la tanda matutina con el tema “Reprograma tu piel: antienvejecimiento con respaldo científico”, participaron: Betzaida Matos, gerente de marca ISDIN; la cirujana plástica Jacqueline Miranda; la tricóloga Alexandra Espinal, y la cirujana bariátrica Cristty Tineo.
El acto estuvo encabezado por José Gregorio Calderón, gerente de la publicación, quien destacó el propósito de la celebración del compromiso cotidiano de los padres. Además, resaltó la labor de los colaboradores, patrocinadores y amigos de la prensa.
Un comunicado de prensa explica que, cada perfil incluido en la galería representa una historia que merece ser contada: maestros, emprendedores, gestores sociales, artistas y ciudadanos ejemplares que han dejado huellas firmes en sus comunidades, con la intención de visibilizar los liderazgos auténticos que transforman.