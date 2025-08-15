Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

FESTEJO

Un encuentro para celebrar la paternidad amorosa y responsable

Homenaje

  • Durante el encuentro se compartieron testimonios, imágenes y reflexiones que evidencian el liderazgo humano y profundo de los homenajeados.
José Gregorio Calderón, Rhina Ibert, Margarita Mendoza y Ruth Ocumárez.C

José Gregorio Calderón, Rhina Ibert, Margarita Mendoza y Ruth Ocumárez.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSANTO DOMINGO

En la tanda matutina con el tema “Reprograma tu piel: antienvejecimiento con respaldo científico”, participaron: Betzaida Matos, gerente de marca ISDIN; la cirujana plástica Jacqueline Miranda; la tricóloga Alexandra Espinal, y la cirujana bariátrica Cristty Tineo.

El acto estuvo encabezado por José Gregorio Calderón, gerente de la publicación, quien destacó el propósito de la celebración del compromiso cotidiano de los padres. Además, resaltó la labor de los colaboradores, patrocinadores y amigos de la prensa.

Un comunicado de prensa explica que, cada perfil incluido en la galería representa una historia que merece ser contada: maestros, emprendedores, gestores sociales, artistas y ciudadanos ejemplares que han dejado huellas firmes en sus comunidades, con la intención de visibilizar los liderazgos auténticos que transforman.

Ana Angélica Moreno, Zonia Quezada y Dania Goris.

Ana Angélica Moreno, Zonia Quezada y Dania Goris.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Ignacio Glass y Sulin Lantigua de Glass.

Ignacio Glass y Sulin Lantigua de Glass.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Angelo Viro, Iván García Matos y Fernando Pinales.

Angelo Viro, Iván García Matos y Fernando Pinales.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Tags relacionados