Coopsantiago presente en eucaristía en honor a Santiago Apóstol

Como parte de la agenda de las festividades patronales dedicadas a Santiago Apóstol, Coopsantiago participó con fervor en la misa celebrada en la Catedral de Santiago, reafirmando su compromiso con los valores tradicionales, la fe y la identidad cultural de la ciudad corazón.

Directivos, colaboradores y miembros de Coopsantiago asistieron a esta importante eucaristía como muestra de devoción y unidad institucional, en sintonía con el valor de la esperanza que marcó el sentido espiritual de esta tradicional celebración. Esta participación representó también un acto de agradecimiento y compromiso con la comunidad santiaguera, a la que la cooperativa sirve con entrega y vocación solidaria.

Las Fiestas Patronales de Santiago, que cada año honran al patrón de la ciudad, son una expresión viva de nuestra herencia religiosa y cultural. Este 2025, Coopsantiago se sumó con entusiasmo, fortaleciendo así su vínculo con las raíces y valores que nos definen como pueblo y como institución.