Una alianza estratégica para impulsar el liderazgo femenino y la sororidad

La Federación de Mujeres Empresarias Domínico Internacional (FEM) y la organización internacional World Women Talent System (WWTS), firmaron una alianza de colaboración entre ambas organizaciones con el propósito de empoderar a las mujeres, facilitar su inserción en el desarrollo económico y social del país en igualdad de oportunidades, y promover comunidades resilientes y colaborativas a través de la campaña Mujeres Unidas en Sororidad.

Esta alianza busca crear espacios de apoyo, colaboración y crecimiento que inspiren y orienten a las participantes hacia una visión más positiva y plena de sus vidas, impactando de manera significativa las relaciones entre sus miembros a través de la educación continua y proyectos compartidos.

El acuerdo establece una colaboración continua entre ambas organizaciones, con la participación activa en actividades y programas de cada entidad. Además, se impulsará el apoyo promocional a través de redes sociales y otros medios, para visibilizar campañas comunes y promover el empoderamiento y la sororidad femenina.

Por la FEM, Rossy Escotto Minaya, destacó que esta alianza “representa mucho más que un acuerdo escrito: simboliza la unión de voluntades para empoderar a más mujeres, generar oportunidades de formación y crecimiento, y proyectar el talento femenino más allá de nuestras fronteras. Desde hoy reafirmamos que, en la República Dominicana, cuentan con FEM como sus aliadas para llevar, juntas, este mensaje de sororidad, empoderamiento y liderazgo femenino a cada rincón posible”.

Angela Howell, presidente de la organización mundial World Women Talent System (WWTS), afirmó que “esta alianza ha sido posible gracias al objetivo central de nuestro VI Congreso WWTS-RD 2025 y al lanzamiento del Pacto de Sororidad, desde la República Dominicana para el mundo. Esta alianza con FEM es un recordatorio de que, cuando las mujeres unimos fuerzas, multiplicamos nuestro impacto. No se trata solo de abrir puertas, sino de construirlas juntas, con una visión de futuro donde el liderazgo femenino sea parte natural del desarrollo social y económico”.