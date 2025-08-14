La Fundación Starlite entregó un reconocimiento a la filántropa Lucy Doughty, con el Premio Impacto 2025, un gesto que va más allá de una trayectoria admirable y pone en valor un compromiso sostenido y transformador con las causas sociales a nivel global.

A través de su liderazgo en The Doughty Family Foundation, Lucy ha impulsado proyectos de alto impacto en múltiples regiones del mundo. Su enfoque estratégico y humanitario ha beneficiado directamente a comunidades vulnerables mediante programas de salud, educación y desarrollo comunitario. Especial mención merece su apoyo constante a hospitales infantiles en la República Dominicana, Londres y Edimburgo, donde ha promovido mejoras tangibles en el acceso a la atención médica especializada.

«Creo profundamente que el verdadero impacto no se mide en cifras, sino en las vidas que tocamos con empatía, compromiso y acción. Mi propósito siempre ha sido conectar corazones con causas, y transformar la solidaridad en un motor real de cambio», comentó Doughty tras recibir el Premio Impacto 2025.

Su labor también se ha hecho sentir en África, donde ha respaldado diversas iniciativas que integran salud y educación como pilares fundamentales para el desarrollo sostenible. La capacidad de Lucy para identificar necesidades urgentes y transformarlas en soluciones reales ha sido clave en la creación de oportunidades para miles de personas.

Además de su labor filantrópica, Doughty ha promovido espacios de crecimiento personal y colectivo. Destaca especialmente su impulso a programas de desarrollo emocional para mujeres, brindando herramientas y acompañamiento para empoderar a comunidades desde una perspectiva de equidad y bienestar integral.

En este mismo espíritu, Lucy creó Conversation Loves, un evento innovador que replantea la forma en que las personas se comunican, lideran y se relacionan. Este espacio se ha consolidado como un punto de encuentro internacional donde el diálogo genuino y la escucha activa son motores de transformación social.

Desde Londres hasta los rincones más necesitados del mundo, entre ellos con República Dominicana con un espacio emocional privilegiado, el impacto de Lucy Doughty ha sido profundo y duradero. Su visión ha dejado una huella real en miles de vidas, construyendo puentes de solidaridad que inspiran a nuevas generaciones de líderes sociales.

El Premio Impacto 2025 no solo celebra su labor, sino que rinde homenaje a una vocación incansable de construir un mundo más justo, humano y consciente. La Fundación Starlite reafirma así su compromiso de visibilizar y apoyar a quienes, como Lucy Doughty, convierten la compasión en acción.