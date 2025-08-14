Lendof, galardonado en The Best of DR 2025

Wladimir Lendof, quien por más de dos décadas ha liderado con visión estratégica y creatividad la firma Lendof, recibe por segundo año consecutivo el galardón “The Best of DR” en la categoría Diseñador de Eventos y Experiencias – Servicios. Este reconocimiento, otorgado por Revista Mercado, exalta la trayectoria de una firma emblemática que combina innovación, tecnología y precisión para crear experiencias de calidad mundial, redefiniendo el estándar de la industria en la República Dominicana y en la región.

Elegida por las más prestigiosas marcas de lujo, corporaciones líderes, grandes empresas y marcas preminentes, Lendof se ha ganado la confianza de sus clientes para la ejecución de sus eventos más significativos: lanzamientos de alto perfil, grandes openings, aniversarios institucionales y encuentros empresariales que demandan excelencia sin concesiones. Más allá de una producción impecable, la firma garantiza la conexión con públicos objetivos y segmentos de interés estratégicos, generando un impacto que trasciende el evento mismo.

“Este galardón reafirma nuestra pasión por crear experiencias de alto impacto que no solo sorprenden, sino que generan resultados tangibles para nuestros clientes. Apuntamos siempre a la innovación, a la integración de tecnología de vanguardia y al cuidado de cada detalle. Es un honor recibirlo nuevamente y compartirlo con un equipo multigeneracional, en el que la energía y creatividad de jóvenes talentos se complementa con la experiencia y visión estratégica de profesionales consolidados. Juntos, nos impulsamos a dar siempre la milla extra, inspirados por la confianza de nuestros clientes”, expresó Wladimir Lendof, presidente de Lendof.

Sobre Lendof

Lendof es un referente regional en la concepción, diseño y producción de experiencias que conectan marcas y audiencias de forma estratégica y auténtica. Su equipo joven y dinámico, guiado por la experiencia, visión y capacidad de gestión creativa de su fundador, aporta talento, energía y excelencia a cada proyecto. Con un portafolio que abarca desde eventos de alto nivel hasta proyectos integrales de comunicación, la firma se distingue por su creatividad, precisión y alcance, logrando siempre resultados que dejan huella.