ApartamentosRD inaugura su segunda oficina en Punta Cana

Como parte de su plan estratégico de expansión y en respuesta al creciente dinamismo del sector inmobiliario en la región Este, ApartamentosRD inauguró una nueva oficina en Punta Cana, la más grande de esa zona turística del país.

Con esta sede, la firma suma seis oficinas distribuidas en puntos clave del territorio nacional, consolidando su presencia y reafirmando su compromiso de brindar soluciones habitacionales a dominicanos residentes y a extranjeros interesados en invertir en República Dominicana.

El espacio, equipado con tecnología de punta, incluye áreas para reuniones, zonas de exhibición de proyectos y herramientas digitales que permiten visualizar propiedades en tiempo real, con el propósito de ofrecer una experiencia de servicio ágil e innovadora.

“Este nuevo paso refleja nuestro compromiso de seguir creciendo junto a nuestros clientes, escuchando sus necesidades y adaptándonos a las nuevas dinámicas del mercado. Punta Cana representa una zona estratégica por su constante desarrollo turístico y residencial, y estamos aquí para aportar valor con servicios inmobiliarios cercanos, profesionales y confiables”, expresó Robert de la Cruz, CEO de ApartamentosRD.

Como parte de la agenda del acto, también fue presentada la primera tienda física de la ‘Marca de los Dominicanos’, una propuesta comercial que permite a los visitantes adquirir artículos exclusivos inspirados en los valores, colores y símbolos nacionales, promoviendo así la identidad y el orgullo de ser dominicano.

Esta nueva sede en Punta Cana responde a la visión de crecimiento sostenible de ApartamentosRD, que apuesta por la innovación, la cercanía y la proyección del talento local como pilares de su modelo de negocio.