Live Aqua Punta recibe reconocimiento

Live Aqua Punta Cana, fue reconocido con tres galardones en la sexta edición de los Latin American Wedding Awards (LAWA) 2025, en las categorias Mejor Beach Wedding Hotel en República Dominicana, Mejor Hotel de Latinoamérica y Mejor Hotel de la zona Este.

Sarah Agramonte, directora de ventas del hotel, al recibir los premios dijo “Gracias a nuestro talentoso equipo, cuyo compromiso y dedicación hacen posible que cada detalle se transforme en una experiencia inolvidable".

Asimismo, agradeció profundamente a los novios y wedding planners que confían en nosotros para celebrar uno de los días más importantes de sus vidas. Este reconocimiento también es de ustedes.

Desde su fundación, la cadena hotelera ha crecido hasta convertirse en un referente internacional para el país.