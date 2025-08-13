Grupo Viamar aumenta su portafolio de opciones

Grupo Viamar, una de las empresas líderes en soluciones de movilidad en el mercado local presentó las credenciales de la nueva Riddara 4x4 eléctrica.

Según explican sus ejecutivos en un material de prensa, la nueva propuesta llega para fortalecer la estrategia de sostenibilidad de Viamar, que busca dinamizar el segmento de movilidad sostenible en el país, impulsando el uso de energías limpias y contribuyendo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

La introducción de este modelo es el resultado de la alianza estratégica entre Grupo Viamar y su fabricante Geely Holding Group, uno de los gigantes automotrices más reconocidos a nivel global por su compromiso con la innovación, la tecnología y la movilidad sostenible.

La presentación se realizó durante una experiencia sensorial en el showroom de Geely, espacio donde sus los ejecutivos de la marca compartieron con sus clientes detalles de la nueva Riddara 4x4 eléctrica que ofrece 7 modos de manejo.

Con una potencia de 315 kW (422 hp) y un torque de 595 Nm, esta pick-up logra una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 4.5 segundos, garantizando una experiencia de conducción ágil y potente.

Con una capacidad de carga llega de hasta 1,030 kg y un arrastre de hasta 3,000 kg, este nuevo modelo ha sido concebido para superar las expectativas en cualquier terreno, combinando diseño moderno y funcionalidad excepcional, destacó Andrés Vélez, gerente de Marca Riddara y de electromovilidad en Grupo Viamar.

