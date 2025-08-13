Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Las Sociales

Punta Cana

Los ganadores del Torneo Adozona 2025

  • La iniciativa destina parte de sus recursos a programas comunitarios que benefician poblaciones vulnerables, reafirmando el compromiso del sector con el desarrollo inclusivo.
José Tomás Contreras, Claudia Pellerano, Fidelio Arturo Despradel y Tomás Alonso

Listín DiarioSANTO DOMINGO

Organizado por la Asociación Dominicana de Zonas Francas, el Torneo Adozona 2025 se consolida como el principal evento empresarial, social y deportivo del año.

En el campo Corales, de Puntacana Resort & Club, la competencia se disputó bajo la modalidad scramble en parejas, y coronó como campeones generales a Freddy Almonte y Michael Cuello, quienes lograron un destacado score gross de 65 golpes, incluyendo un hoyo en uno por parte de Cuello en el hoyo 9 del campo.

Otros ganadores fueron: en la Categoría A: César Rodríguez y Freddy Rodríguez – 66 golpes; Categoría B: José Clase y Pantaleón Salcedo – 70 golpes; Categoría C: Joel Miqueo y Manuel Rivas – 68 golpes; y Categoría Damas: Katherine Méndez y Josefina Pichardo – 75.9 golpes.

Ganadores del Torneo Adozona 2025.

Gregory Sánchez y Arlene Díaz.

Sebastian Deschamps y Adrián Paredes.

Bela Szabo y Laura Calventi.

Tayler Nagler, Mariel Pellerano y Erick Monzón.

Patricia Fajardo y Alberto Báez.

Alexandra Del Villar y Arturo Del Villar

Omar Ursula y David Barreiro.

