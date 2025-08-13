Punta Cana
Los ganadores del Torneo Adozona 2025
golf
- La iniciativa destina parte de sus recursos a programas comunitarios que benefician poblaciones vulnerables, reafirmando el compromiso del sector con el desarrollo inclusivo.
Organizado por la Asociación Dominicana de Zonas Francas, el Torneo Adozona 2025 se consolida como el principal evento empresarial, social y deportivo del año.
En el campo Corales, de Puntacana Resort & Club, la competencia se disputó bajo la modalidad scramble en parejas, y coronó como campeones generales a Freddy Almonte y Michael Cuello, quienes lograron un destacado score gross de 65 golpes, incluyendo un hoyo en uno por parte de Cuello en el hoyo 9 del campo.
Otros ganadores fueron: en la Categoría A: César Rodríguez y Freddy Rodríguez – 66 golpes; Categoría B: José Clase y Pantaleón Salcedo – 70 golpes; Categoría C: Joel Miqueo y Manuel Rivas – 68 golpes; y Categoría Damas: Katherine Méndez y Josefina Pichardo – 75.9 golpes.