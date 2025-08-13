Fundación Sinfonía ofrece un magistral concierto

La orquesta NYO Jazz del Carnegie Hall de Nueva York con la participación especial de la vocalista Luciana Souza, se presentó en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, con un magistral concierto que celebró el legado y evolución del jazz, producido por la Fundación Sinfonía.

Un comunicado de prensa explica que, “más que un concierto fue un diálogo constante entre músicos, una expresión de libertad e improvisación, y un reflejo de la sociedad en la que nació y evolucionó el jazz”.

El concierto estuvo magistralmente dirigido por el maestro Sean Jones, trompetista de reconocimiento internacional que además de ser director artístico de NYO Jazz, una de las tres prestigiosas orquestas nacionales del Carnegie Hall, fue presidente de la Jazz Education Network.

Vicky Hormazabal, Isabel Turull y María Alexandra Morales.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Gabriela Reginato y Luis Emilio Rodríguez.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Roberto Fernández y Rosario de Fernández.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Julia Ferreira y Juan Carlos Rodríguez.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Mu-Yien Sang, Pengbian Sang y Katia Ríos.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Víctor Bastet e Isabella Noboa.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Juan Carlos Rodríguez, Margarita Miranda, Marisol Rodríguez Copello, Carlos Veitía, Maritza Zeller, María Amalia León y Rafael Izquierdo.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Gabriela Soñé y Freddy Tavares.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES