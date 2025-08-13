Distinción
La sexta edición de Premios LAWA
Gala
- El galardón que reconoce la excelencia del turismo de romance y de reuniones, celebró su primera edición en República Dominicana.
El Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua se vistió de gala para celebrar, por primera vez en República Dominicana, los Premios Latin American Wedding Awards (Premios LAWA) con la participación de 12 países de Latinoamérica y El Caribe.
El galardón, que cuenta con seis ediciones internacionales, reconoció la labor de wedding planners, diseñadores de eventos, organizadores de congresos, hoteles, venues y agencias de viajes.
Además, se enalteció la innovación, responsabilidad social y la evolución de una industria que mueve emociones y genera impacto económico en toda la región.