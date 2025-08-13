La sexta edición de Premios LAWA

El Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua se vistió de gala para celebrar, por primera vez en República Dominicana, los Premios Latin American Wedding Awards (Premios LAWA) con la participación de 12 países de Latinoamérica y El Caribe.

El galardón, que cuenta con seis ediciones internacionales, reconoció la labor de wedding planners, diseñadores de eventos, organizadores de congresos, hoteles, venues y agencias de viajes.

Además, se enalteció la innovación, responsabilidad social y la evolución de una industria que mueve emociones y genera impacto económico en toda la región.

Nidal Younis y Yanil Rodríguez.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Sócrates McKinney, Mirta Sánchez, Maripily López y Dauny Sánchez.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Érika Suárez, Lilin de Suárez y Mayi Suárez.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Jessica Sánchez, Angui Casasnovas y Regina Brenes.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Theresa Sullivan y Juan M. Martín de Oliva.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Licelot de Pérez y Braulio Segura.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

