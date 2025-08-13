Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

Gremio

Cooperativa Mamoncito celebra su asamblea general

Finanzas

  • El encuentro, fue escenario para anunciar la creación de la Fundación CoopMam, que canalizará solicitudes sociales y solidarias a partir de este año.
Alfredo Dorrejo,Marlenny Rodríguez y Víctor Ynoa.

Alfredo Dorrejo,Marlenny Rodríguez y Víctor Ynoa.Cortesia de los anfitriones.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioMonción.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Mamoncito celebró su trigésima séptima asamblea general de delegados, desde donde se reafirmó el compromiso de la institución con la buena gobernanza, la innovación tecnológica y el bienestar de sus socios.

Durante su intervención, el presidente del consejo de administración, Luis Miguel Genao destacó que la cooperativa sigue fortaleciendo su capital humano y operativo para mantenerse como referente en el sector.

Mientras que, Alfredo Dorrejo, gerente general presentó los resultados financieros del 2024, reflejando un crecimiento sólido y sostenido, destacando un 24% de solvencia de Capital.

Gabriel Peralta, Liliana Cerda, Kelbio Madera, Alba Reyes, Aldredo Dorrejo, Albania Jiménez, Joel Ureña, Ambioris Pérez y Alexis Cruz.

Gabriel Peralta, Liliana Cerda, Kelbio Madera, Alba Reyes, Aldredo Dorrejo, Albania Jiménez, Joel Ureña, Ambioris Pérez y Alexis Cruz.Cortesia de los anfitriones.

Tags relacionados