Cooperativa Mamoncito celebra su asamblea general

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Mamoncito celebró su trigésima séptima asamblea general de delegados, desde donde se reafirmó el compromiso de la institución con la buena gobernanza, la innovación tecnológica y el bienestar de sus socios.

Durante su intervención, el presidente del consejo de administración, Luis Miguel Genao destacó que la cooperativa sigue fortaleciendo su capital humano y operativo para mantenerse como referente en el sector.

Mientras que, Alfredo Dorrejo, gerente general presentó los resultados financieros del 2024, reflejando un crecimiento sólido y sostenido, destacando un 24% de solvencia de Capital.