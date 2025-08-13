El libro “Del dolor a la resiliencia”

En un emotivo acto celebrado en la ciudad de Madrid, se realizó la presentación del libro “Del dolor a la resiliencia”, una obra de la escritora dominicana Altagracia Figuereo Zabala, nacida en San Juan de la Maguana y con una historia que ha sido marcada por la fe, el amor y el deseo de sanar.

En cada una de sus páginas la escritora alza una voz esperanzadora dentro de la literatura de crecimiento personal.

La autora compartió una profunda reflexión sobre su proceso de sanación y el significado que tiene para ella esta publicación, destacando el poder de la resiliencia como motor de vida.

Durante la ronda de preguntas, el público pudo interactuar directamente con la escritora y los invitados, generando un espacio de diálogo íntimo y enriquecedor.