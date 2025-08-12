Instituto de Liderazgo de Monte de Dios celebra gradución

El Instituto de Liderazgo del Ministerio Monte de Dios Horeb, celebró su graduación VII Internacional en la que se invistió 456 nuevos líderes, quienes fueron equipados en el conocimiento de la palabra y el reino de Dios para influenciar en los diferentes ámbitos de la sociedad.

Los egresados de le entidad, que ahora suman aproximadamente 1,300, pasaron por una etapa de formación integral de dos años y tres meses, fortalecer sus conocimientos hacia Dios.

También forjó en ellos el carácter y el corazón de Cristo. Están preparados para hacer discípulos, inspirar, caminar en el poder sobrenatural de Dios y servir con amor, ceñidos con la toalla del servicio, como lo hizo Jesús.

Miguel y Montserrat Bogaert pastores y directores del instituto, expresaron: “Celebramos con gozo la graduación de una nueva generación de líderes, hombres y mujeres que dijeron sí al propósito de Dios, que completaron una etapa importante y hoy están listos para multiplicarse y ser luz donde Dios los plante".

Esta promoción ha sido marcada por el Espíritu Santo y está llamada a manifestar el Reino de Dios, participando de la promesa del Señor de que la tierra será llena del conocimiento de su gloria, destacaron”.

Kevin y José Pereyra, Wanda Rijo y Argelis Rodríguez.Cortesia de los anfitriones.

Máximo Márquez, Yodelitze Piñate, Karelly y Edward Tarache.Cortesia de los anfitriones.

Jaaziel Abigail Rodríguez Pinales, fue una de las distinguidas con el reconocimiento Honor al Mérito por su sobresaliente rendimiento académico.

Los líderes obtuvieron la titulación “Asociado en Ministerio Práctico”, luego de varios ciclos de docencia, imparticiones y de haber aprobado un programa de estudio, que abarcó asignaturas como fundamentos de un discípulo, evangelismo sobrenatural, el carácter de un líder, cómo oír la voz de Dios y consejería.